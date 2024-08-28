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Литва передала Украине новую партию военной помощи

Среда 28 августа 2024 18:05
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Литва передала Украине новую партию военной помощи Фото: Литва передала Украине новую партию военной помощи (kam.lt)
Автор: Татьяна Степанова

Украина получила новую партию военной помощи от Литвы в среду, 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Как сообщили в ведомстве, Литва передала украинским войскам погрузчики, системы противодействия беспилотникам и раскладные кровати.

По информации литовского Минобороны, в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже передала:

  • 155-мм боеприпасы;
  • бронетранспортеры М577;
  • бронетранспортеры М113;
  • системы противодействия беспилотникам;
  • зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды;
  • боеприпасы к противотанковому гранатомету "Карл Густав";
  • системы дистанционного подрыва RISE-1;
  • генераторы;
  • детали в разобранном виде легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос";
  • погрузчики;
  • прицепы;
  • раскладные кровати;
  • другое вспомогательное оборудование.

С начала полномасштабного вторжения РФ Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 647 млн евро. Общая поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и превысила 1 млрд евро.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, недавно Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

На днях премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что к концу осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов.

Также в июне Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

А в апреле Литва передала бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и амуницию.

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