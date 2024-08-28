Литва передала Украине новую партию военной помощи

Украина получила новую партию военной помощи от Литвы в среду, 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

С начала полномасштабного вторжения РФ Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 647 млн евро. Общая поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и превысила 1 млрд евро.

По информации литовского Минобороны, в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже передала:

Как сообщили в ведомстве, Литва передала украинским войскам погрузчики, системы противодействия беспилотникам и раскладные кровати.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, недавно Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

На днях премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что к концу осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов.

Также в июне Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

А в апреле Литва передала бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и амуницию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.