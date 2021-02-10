Дружина Навального прилетіла в Німеччину, - Der Spiegel

Дружина заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія прилетіла в Німеччину. Її літак сьогодні ввечері приземлився в аеропорту міста Франкфурт.

Нагадаємо, сьогодні "Інтерфакс" з посиланням на джерела повідомив, що Навальне покинула Росію. При цьому її адвокат нічого не знав про її політ у Німеччину.

"Я не знаю, вона мені не повідомляла", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що дружину російського опозиціонера затримували на акції протесту прихильників її чоловіка на початку лютого. Пізніше її відпустили під особисте зобов'язання з'явитися до суду. Їй інкримінували адміністративне порушення за участь у неузгодженій акції.

Опозиціонера Олексія Навального заарештували 18 січня після повернення з Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовим отрутою "Новачок". У лютому суд замінив йому умовне покарання на 3,5 року колонії загального режиму по справі "Ів Роше", проте у в'язниці він проведе 2,5 року.

Суд прийшов до висновку, що він порушував свої зобов'язання умовно засудженого. Зокрема, Навальний повідомив правоохоронцям про виписку з клініки "Шаріте" та проживанні в готелі тільки через два місяці.