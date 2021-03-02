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Шарія внесли до бази розшуку МВС

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 16:48
Шарія внесли до бази розшуку МВС Фото: Анатолій Шарій (скріншот)
Автор: Андрій Василюк

Пропагандиста Анатолія Шарія, підозрюваного у державній зраді, внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Про це свідчать дані на сайті МВС.

Повідомляється, що Анатолій Шарій з 16 лютого переховується від органів досудового розслідування, місцем зникнення вказано Київ.

Шарія внесли до бази розшуку МВС

Раніше Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера Анатолія Шарія для обрання запобіжного заходу у суді.

Служба безпеки України запросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія. Очікується, що Київська міська прокуратура повинна підготувати документи для того, щоб була можливість проводити слідчі дії на території інших країн.

До цього блогер двічі не з'явився на допит в СБУ, після чого його оголосили в розшук. Шарія підозрюють в державній зраді, а також в порушенні рівноправності громадян за різними ознаками. Блогеру інкримінують поширення російської пропаганди.

Довідка. Анатолій Шарій - відеоблогер, якого підозрюють в пропагандистській діяльності на користь Російської Федерації. Він неодноразово з'являвся в ефірах російських телеканалів, де негативно висловлювався про українську владу.

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