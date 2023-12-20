Литва передала украинской армии новую партию военной помощи

Литва передала украинским военным новую партию военной помощи. Она прибыла в Украину сегодня, 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Как отмечается, литовская армия перевезла и передала украинским воинам необходимое боевое снаряжение и несколько десятков тысяч сухпайков.

Фото: Литва передала Украине новый пакет военной помощи (twitter.com/Lithuanian_MoD)

"Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы способствовать нелегкой борьбе Украины с жестоким агрессором. Разнообразное снаряжение необходимо для бойцов в зимний период. Каждый наш пакет поддержки - это дополнительный шаг к победе", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

На прошлой неделе Литва передала Украине несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности.

Литва отмечает, что, кроме военной техники и оборудования, также страна обучает украинских военных, помогает с лечением и реабилитацией, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

В Литве уже составили долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы предусмотрен новый пакет военной поддержки Украины на 200 млн евро.

Помощь Литвы

Стоит отметить, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны оказали военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

Позже, 24 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переданные Литвой NASAMS уже на боевом дежурстве.