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Литва направляє свої війська до кордону з Польщею та Білоруссю

Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві внутрішніх справ Литви заявили про відправлення військових до польсько-білоруського кордону. Це пов'язано зі стрімким потоком мігрантів з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Литва перекидає війська до кордону з Білоруссю, щоб підготуватись до можливого припливу мігрантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у МВС Литви відмовляються називати кількість солдатів, які будуть переміщені до кордонів і де саме вони будуть розміщені, пославшись на міркування безпеки.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Після чого заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною з сотень нелегалів, які прямують на кордон з Польщею, свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації.

Деталі про всі події на кордоні двох країн зібрано у матеріалі РБК-Україна.

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БілорусьЛитваПольшаМіграційна криза