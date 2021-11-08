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Наркотик знайшли у кросівках: українець намагався перевезти до Польщі канабіс

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Україна, Понеділок 08 листопада 2021 11:32
Наркотик знайшли у кросівках: українець намагався перевезти до Польщі канабіс Фото: на кордоні з Польщею затримали 24-річного українця, який перевозив наркотики (facebook/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Краківець" затримали 24-річного українця. У чоловіка в кросівках знайшли канабіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держдержкордонслужби.

Прикордонники помітили підозрілого чоловіка. Вони попросили його пройти на особисту бесіду та додаткову перевірку. Як з’ясувалося, молодий українець хотів провезти на територію іншої країни заборонені предмети.

Наркотик знайшли у кросівках: українець намагався перевезти до Польщі канабіс

Фото: українець хотів провезти до Польщі наркотики (dpsu.gov.ua)

"Згодом, за допомогою службового собаки, під устілкою лівого кросівка мандрівника, прикордонники виявили пакунки з канабісом",
- зазначили у відомстві.

Наркотик знайшли у кросівках: українець намагався перевезти до Польщі канабісФото: у чоловіка у кросівках знайшли канабіс (dpsu.gov.ua)

За словами прикордонників, про подію вже поінформували СБУ. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі за статтею про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів чи фальсифікованих лікарських засобів.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Латвії, який перевозив наркотики.

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