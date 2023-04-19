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Литва предлагает построить совместный с Латвией военный полигон для усиления НАТО

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Среда 19 апреля 2023 17:41
Литва предлагает построить совместный с Латвией военный полигон для усиления НАТО Фото: Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Литвы Лауринас Касчюнас (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Комитет национальной безопасности и обороны Сейма Литвы просит Министерство национальной обороны оценить возможность создания совместного с Латвией военного полигона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса, которое приводит Verslo žinios.

"Латвия строит полигон совсем недалеко от границы с Литвой и мы предлагаем подумать, возможна ли его совместная стройка, чтобы у нас было большое тренировочное пространство. По сути это поднимет нас совсем на другой уровень", - говорится в заявлении.

Касчюнас сказал, что латвийцы планируют оборудовать у границы с Литвой полигон, но пока неясно, насколько он будет велик.

"Речь идет о крупнейшем полигоне в регионе, поэтому можно говорить о совместном проекте, который в целом будет очень большим", - сказал глава комитета.

Он отметил, что дефицит полигонов на Западе огромен. Если вместе с Латвией будет создан общий полигон, союзники из НАТО сами были бы заинтересованы в том, чтобы приехать на тренировки.

Среди прочего, готовясь к приему немецкой бригады, Литва в прошлом году начала обустраивать новый военный полигон в Руднинкае. Сейм признал военный полигон Руднинкай, занимающий площадь около 17 тысяч гектаров, особенно важным объектом.

Министр обороны Литвы Арвидас заявлял, что НАТО должна быть готова к тому, что Россия предпримет попытку вторжения в страны Балтии.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявлял, что весь мир должен поддерживать Украину сейчас, чтобы после ее победы в войне с РФ можно было создать новую архитектуру безопасности.

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