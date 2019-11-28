Литва нагадала Apple про окупацію Криму і війну на Донбасі

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відреагував на позначення анексованого Криму як російської території в додатках Apple. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра.

Він зазначив, що Крим є окупованою територією, а на Донбасі триває війна, в якій гинуть люди.

"Ми приєднуємося до вираження розчарування тим, що Apple вважає Крим територією Росії. Ми закликаємо Apple змінити цю необізнану точку зору, так як статус-кво не змінився в Криму: він все ще окупований Росією, це земля України, в цій війні все ще гинуть люди", - повідомив Лінкявічюс.

Раніше посольство України в США звернулося до Державного департаменту і компанії Apple через позначення анексованого Криму як російської території в своїх додатках. Українські власті зажадали від Apple виправити неправильне позначення Криму як частини РФ.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію за це дія. Він порадив Apple уявити, що її розробки "вкрав найлютіший ворог".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь територією РФ. Крім того, з травня на материковій частині України і аннексированном півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною РФ.