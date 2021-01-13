Литва призупинила вакцинацію населення препаратом Pfizer

Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)

Влада Литви прийняли рішення призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом виробництва компанії Pfizer. Причиною цього стало порушення норми температурного режиму при транспортуванні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Литви.

За даними відомства, температурний режим міг бути порушений при доставці препаратів в клініки Каунаса і Паневежиса, де робляться щеплення.

Міністерство охорони здоров'я Литви отримало офіційне підтвердження від офісу Pfizer в Литві, що вакцини можна використовувати.

"На підставі даних дослідження стабільності, наданих виробником, було визначено, що вищезгадане температурне відхилення умов транспортування знаходиться в допустимому діапазоні. Вищевказані продукти підходять для подальшого використання", - заявив представник виробника вакцини.

Вакцинація від COVID-19 почалася в Литві 27 грудня

Відзначимо, що в акцина компанії Pfizer повинна зберігатися при екстремально низькій температурі -75 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, в Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.

Крім того, Латвія буде безкоштовно вакцинувати українців, у яких є посвідка на проживання в країні.