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Естонія і Фінляндія з'єднали газотранспортні системи

Новини » Енергетика     11.12.2019 - 17:39
Естонія і Фінляндія з'єднали газотранспортні системи
Фото: газопровід Balticconnector (delfi.ee)

Естонія і Фінляндія запустили газопровід Balticconnector

Естонія і Фінляндія 11 грудня поєднали свої газотранспортні системи, запустивши спільний газопровід Balticconnector. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що сьогодні на урочистих церемоніях, які відбувалися одночасно в естонському Палдіскі і фінському Гельсінкі, був відкритий газопровід Balticconnector. У церемонії взяли участь лідери обох країн Керсті Кальюлайд і Саулі Нійністе.

Зазначимо, довжина підводної частини Balticconnector від Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія дозволила будівництво газопроводу з Норвегії до Польщі. Дозвіл охоплює обидві ділянки газопроводу на дні Балтійського моря, які розташовані в морській зоні Данії.

Мова йде про будівництво газопроводу Baltic Pipe, яке розпочнеться в наступному році. З жовтня 2022 року він буде транспортувати природний газ з родовищ на норвезькому континентальному шельфі. Газопровід зможе транспортувати до Польщі 10 млрд кубометрів газу на рік.

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