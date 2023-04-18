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Литва хочет обучить до 2000 украинских военных в этом году, - Минобороны

Новина українською →
Вторник 18 апреля 2023 22:12
Литва хочет обучить до 2000 украинских военных в этом году, - Минобороны Фото: Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва и дальше готова оказывать Украине поддержку к победе над Россией. За этот год страна планирует обучить втрое больше бойцов ВСУ, чем в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, которое приводит Delfi.

"На данный момент помощь Украине составляет 454 млн евро. Мы сейчас также ищем способы инициировать новые закупки, выделяем средства в международные фонды, занимаемся подготовкой украинцев", - говорится в заявлении.

Он добавил, что в этом году Литва готова научить еще больше украинских военных - по меньшей мере, в три раза больше, чем в прошлом году.

"Если за прошлый год мы обучили 500 украинских военных, то в этом году планируем обучить около 1600, а может и до 2000. На самом деле мы не всегда можем сказать, сколько пройдет подготовку, но наше обязательство - оказывать Украине поддержку в победе над агрессором", - добавил министр.

Напомним, что правительство Литвы может помочь Украине в экспорте до 1 млн тонн зерна по железной дороге после того, как Польша временно запретила импорт зерна из Украины.

Поскольку Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против России, Литва предлагает разделить санкции против "Росатома" на части и принять решение по каждой из них в отдельности.

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый Сеймом закон о национальных санкциях, предусматривающий различные запреты и ограничения для граждан России и Беларуси.

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