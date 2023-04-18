Литва хочет обучить до 2000 украинских военных в этом году, - Минобороны

Литва и дальше готова оказывать Украине поддержку к победе над Россией. За этот год страна планирует обучить втрое больше бойцов ВСУ, чем в 2022 году.

"На данный момент помощь Украине составляет 454 млн евро. Мы сейчас также ищем способы инициировать новые закупки, выделяем средства в международные фонды, занимаемся подготовкой украинцев", - говорится в заявлении.

Он добавил, что в этом году Литва готова научить еще больше украинских военных - по меньшей мере, в три раза больше, чем в прошлом году.

"Если за прошлый год мы обучили 500 украинских военных, то в этом году планируем обучить около 1600, а может и до 2000. На самом деле мы не всегда можем сказать, сколько пройдет подготовку, но наше обязательство - оказывать Украине поддержку в победе над агрессором", - добавил министр.