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У Литві відкрили вуличні кафе, салони краси і музеї

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 11:42
У Литві відкрили вуличні кафе, салони краси і музеї
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Вільнюський муніципалітет надав кафе можливість використовувати парки і сквери в центрі столиці

З сьогоднішнього дня в Литві починає діяти новий етап пом'якшення карантину через коронавірус - при дотриманні чітких вимог відкрили вуличні кафе, салони краси і музеї. Про це повідомляє Delfi.

Тепер у вуличних кафе за одним столиком можуть сидіти не більше двох осіб, столики повинні стояти на відстані двох метрів. Вільнюський муніципалітет надав кафе можливість використовувати парки і сквери в центрі столиці.

Культурні, розважальні, спортивні установи також можуть відвідувати групи не більше двох осіб. Винятки стосуються членів однієї сім'ї. Перукарні і манікюрні салони відновлюють роботу - у них діє правило однієї людини на 10 квадратних метрів. Разом з тим, дозволено проводити іспити з водіння, займатися гольфом, тенісом, відвідувати парки, зоопарки і ботанічні сади просто неба. Усюди необхідно дотримуватись дистанції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може оголосити про ослаблення карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом.

РБК-Україна писало, що в неділю у світі зафіксовано 2 млн 921 тисячу 439 випадків інфікування коронавірусом.

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