Литва готує спеціальні візи для білорусів

Уряд Литви має намір полегшити умови в'їзду в країну для білорусів. Зараз узгоджується документ, згідно з яким планується видача спеціальних віз, строком на 6 місяців.

Про це повідомила директор Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзинскайте, передає Delfi.

Їх буде видавати посольство Литви в Білорусі.

"Конкретні моменти зараз узгоджують МВС і МЗС. Протягом декількох днів все повинно прояснитися. Це було б спрощення порядку, оскільки застосовувалися б мінімальні вимоги, але це допомогло б дозволити білорусам, які хочуть виїхати до Литви, але не хочуть просити політичного притулку, отримати документ в найкоротші терміни", - заявила Гидзинскайте.

Вона також пояснила, що 6-місячний термін дії візи встановлений з урахуванням подальших соціальних наслідків, адже людям потрібно знайти якийсь джерело для проживання в країні.

"Реально протягом 6 місяців вони повинні знайти інший спосіб легально залишитися в Литві, тобто звернутися за національною візою або посвідкою на проживання", - зазначила Гудзинскайте.

Нагадаємо, раніше Литва затвердила план, спрямований на підтримку білоруського населення.

Крім того, влада Польщі почали пропускати на територію країни громадян Білорусі без віз і необхідних документів.