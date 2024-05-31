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Литва готова направить военных инструкторов в Украину

Фото: Ингрида Шимоните (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Литва готова направить военных инструкторов для помощи в обучении военных на территории Украины.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Bloomberg.

"Литва, если понадобится, возможно, обучала бы их и в Украине в партнерстве со странами, которые были бы готовы это сделать", - сказала Шимоните.

Как сообщало издание Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию военных инструкторов в Украине.

По информации источников издания, консультации по этому вопросу должны ускориться в ближайшие дни, чтобы объявление могло состояться во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию по случаю 80-летия высадки в Нормандии 6 и 7 июня.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Франция вскоре может направить военных инструкторов в Украину. По данным источников издания, Франция первоначально направит ограниченное число сотрудников для оценки условий миссии, а затем направит несколько сотен инструкторов.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон первым среди лидеров стран Запада в феврале 2024 года допустил возможность отправки военных в Украину.

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