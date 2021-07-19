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Литва не надаватиме статус політичного біженця нелегалам з Білорусі

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Литви Гарбіелюс Ландсбергіс заявив, що Литва не надаватиме статус політичного біженця мігрантам з Близького Сходу, які потрапляють в країну через білорусько-литовський кордон. Він підкреслив, що потрапляючи нелегально в Литву, вони стають спільниками тих, хто скоює злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Вас хочуть обдурити, хочуть привласнити ваші гроші, користуючись вашою довірливістю або незнанням. Вам обіцяють, що ви зможете (потрапити в Литву - ред.), заплативши великі гроші, і ми знаємо, що ви платите тисячі євро, щоб дістатися до ЄС. Вам кажуть, що тут ви зможете працювати і жити, а вони забезпечать, щоб ви перетнули кордон", - заявив литовський глава МЗС.

Він підкреслив, що мігранти не потраплять до ЄС, оскільки на кордоні з Білоруссю їх затримає прикордонна охорона і поселить в наметовому містечку.

"Через кілька днів обманщики, які тісно працюють зі злочинцями і білоруським диктатором Лукашенком, привезуть вас вночі до кордону з Євросоюзом. Відпустять в лісі і скажуть, йдіть туди, там ніхто не охороняє, там Європа. Тут вас затримає погранохрана, поселять в наметовому містечку. Оскільки ви стали спільниками (скоюють - ред.) злочини, на жаль, ніхто з вас не отримає статусу політичного біженця", - додав Ландсбергіс.

При цьому міністр додав, що мігрантів очікує депортація.

"До Європи можна потрапити тільки легально. Не вірте обманщикам, не приїжджайте в Європу нелегально, оскільки все одно вам доведеться повернутися. Не ставайте спільниками злочину", - підкреслив він.

Зазначимо, що на кордоні з Білоруссю з початку цього року литовські прикордонники затримали понад 2096 мігрантів - в 26 рази більше, ніж у минулому. Більшість з них прибули з країн Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо, Литва зіткнулася з потоком нелегальних мігрантів з території Білорусі. Білоруський режим спеціально відкрив свій кордон для нелегалів, щоб помститися за санкції з боку ЄС.

Раніше парламент Литви прийняв законопроект, який позбавляє нелегальних мігрантів з Білорусі права свободи пересування.

Крім того, глава литовського МЗС закликав ЄС ввести нові санкції проти Білорусі із-за напливу нелегалів.

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ЛитваМігранти