Литва бьет тревогу из-за "опасной тенденции" в новых санкциях против РФ

Страны Евросоюза все чаще начали идти на уступки, согласовывая новые пакеты санкций против России. Это может иметь серьезные последствия.
С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
По убеждению дипломата, новые уступки могут ослабить общую кампанию давления Евросоюза на страну-агрессорку.
Будрис обратил внимание на то, что 21-й пакет санкций против РФ действительно станет серьезным ударом для вражеского финансового сектора.
Кроме того, он еще больше ограничит доступ Москвы к рынкам капитала.
"Несмотря на это, переговоры по 21-му пакету показали, что решения по санкционной политике ЕС все больше определяются экономическими интересами государств-членов", - заявил глава МИД Литвы.
Как считает Будрис, это действительно "опасная тенденция". Дело в том, что она не только мешает Брюсселю усиливать давление на Кремль, но фактически ослабляет действие старых санкций.
Важно понимать, что больше месяца новый санкционный пакет угрожали ветировать почти треть государств Евросоюза. Каждая из них отказалась от вето в обмен на определенную уступку.
23 июля Совет ЕС проголосовал за новые санкции против России. Речь идет о самых масштабных ограничениях за последние 4 года.
Всего в новый 21-й пакет попали 48 физических лиц и 170 организаций. Также Брюссель приостановил автоматическую корректировку механизма ограничения цен на нефть до 15 июля 2027 года.
Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас раскрыла содержание нового пакета санкций и объяснила, почему он станет крайне болезненным для России.
А глава ЕК Урсула фон дер Ляен назвала один из главных козырей новых санкций против страны-агрессорки.
Также мы объясняли, кто и почему долго блокировал новый пакет и какие требования выдвигал.