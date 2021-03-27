Підтримав анексію Криму: Веніславський назвав підстави для звільнення голови КСУ
Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський вважає законним рішення Володимира Зеленського звільнити Олександра Тупицького з посади голови КСУ. Він пов'язує це з його діями, легалізуючими анексію Криму.
Про це Веніславський сказав РБК-Україна.
Він зазначив, що Зеленський діяв у рамках виконання рішення РНБО про перегляд всіх указів Януковича, потенційно загрожують нацбезпеці України.
Так, за словами представника президента, в березні 2014 році Тупицький при розгляді справи КСУ про конституційність "кримського референдуму" не підтримав рішення колег-суддів про його незаконність і написав особливу думку.
"З юридичної точки зору, особлива думка є гарантією діяльності судді КСУ, але його зміст, спрямованість відображає цінності та інтереси, моральні орієнтири судді. В цьому випадку Тупицький фактично показав, що він ще з 2014 року стояв на стороні країни-агресора", - зазначив Веніславський.
Крім того, глава КСУ, на думку представника президента, незаконно оформив покупку ділянки в Криму, чим сприяв легалізації анексії півострова.
"Все це в сукупності абсолютно дає право говорити, що дії пана Тупицького точно суперечать інтересам національної безпеки, територіальної цілісності та національного суверенітету", - сказав він.
Веніславський вважає указ Зеленського про скасування указу про призначення Тупицького і його колеги-судді Олександра Касмініна законним і виданим в рамках повноважень президента.
На його думку, з 27 березня поточного року Тупицький втратив повноваження судді і ніякого додаткового рішення або підтвердження з боку Великої палати КСУ для цього не потрібно.
Нагадаємо, в суботу, 27 березня, президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Він був призначений в КСУ ще в 2013 році колишнім президентом Віктором Януковичем.
Нагадаємо, Тупицький був відсторонений від посади голови КСУ ще в грудні 2020 року. Рішення пов'язане з тим, що судді оголосили підозра у кримінальній справі - його підозрюють у введення суду в оману і примушування свідка до відмови від дачі показань. 26 лютого Зеленський продовжив відсторонення Тупицького ще на місяць.