Литовцам с двойным гражданством РФ или Беларуси могут запретить службу в армии

Парламент Литвы рассмотрит законопроект о запрете службы в армии для литовцев с двойным гражданством РФ или Беларуси. В разработке документа участвовал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Согласно инициативе, литовцы, которые имеют гражданство России или Беларуси, не будут допускаться к профессиональной военной службе, к службе в Добровольческих силах, а также к другим формам добровольной и обязательной военной службы.

При этом если литовец, который служит в армии, получит гражданство России или Беларуси, он будет уволен со службы.

По словам министра обороны Кащюнаса, существует риск для безопасности информации, связанной с деятельностью системы обороны, к которой есть доступ у таких лиц.

Кроме того, из-за возможных связей с РФ или Беларусью такой персонал может по собственной инициативе осуществлять деструктивную деятельность против Литвы.