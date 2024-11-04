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Литовцям із подвійним громадянством РФ чи Білорусі можуть заборонити службу в армії

Понеділок 04 листопада 2024 21:22
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Литовцям із подвійним громадянством РФ чи Білорусі можуть заборонити службу в армії Ілюстративне фото: у Литві на військову службу не прийматимуть осіб із подвійним громадянством РФ чи Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Парламент Литви розгляне законопроект про заборону служби в армії для литовців із подвійним громадянством РФ чи Білорусі. У розробці документа взяв участь міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Згідно з ініціативою, литовці, які мають громадянство Росії чи Білорусі, не допускатимуться до професійної військової служби, до служби у Добровольчих силах, а також до інших форм добровільної та обов'язкової військової служби.

При цьому якщо литовець, який служить в армії, отримає громадянство Росії чи Білорусі, його буде звільнено зі служби.

За словами міністра оборони Кащюнаса, існує ризик безпеки інформації, пов'язаної з діяльністю системи оборони, до якої є доступ у таких осіб.

Крім того, через можливі зв'язки з РФ чи Білоруссю такий персонал може з власної ініціативи здійснювати деструктивну діяльність проти Литви.

До речі, раніше литовським військовим заборонили відвідувати Росію, Білорусь чи тимчасово окуповану частину України.

Це пояснюється тим, що деякі військові можуть працювати із секретною чи надсекретною інформацією.

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