Коснется компаний в ЕС. В Литве рассказали детали 12-го пакета санкций против РФ

Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против РФ должен предусмотреть для предприятий из ЕС ответственность за перемещение своих товаров, а для некоторых - контроль финансовых потоков за пределами блока.

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Двенадцатый пакет санкций на самом деле будет иметь более серьезные последствия для бизнеса, несмотря на то, что санкции направлены против России. Появится обязанность усилить ответственность во всей цепочке торговли", - сказала она.

Она уточнила, что в договорах должны быть прописаны требования, согласно которым покупатель обязуется не продавать и не экспортировать в Россию санкционный товар, а также требовать определенные гарантии.

По ее словам, 12-й пакет санкций против РФ ограничит услуги в сфере высоких и информационных технологий, а также ограничения в лазерной отрасли.

Что еще будет в пакете санкций

Нелюпшене сказала, что контроль за финансовыми потоками контролируемых связанными с Россией лицами компаний из ЕС за пределами блока будет усилен.

"Потребуется разрешение на перевод средств за пределы Европейского союза, что касается компаний ЕС, которые принадлежат российским субъектам или контролируются российскими лицами", - сказала Нелюпшене.

Вице-министр отметила, что рост валового внутреннего продукта России не означает, что международные санкции не влияют на экономику этой страны.

Санкции против России

ЕС уже одобрил 11 пакетов санкций против России. Под ограничения попали, например, продукты, которые можно употреблять в производстве орудий. В частности, в санкции внесли физических и юридических лиц, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Недавно президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что зерно и другие продукты питания с оккупированных территорий Украиныдолжны быть учтены в санкциях против России.