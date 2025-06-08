Летописный храм с княжескими захоронениями. Что скрывает Кирилловская церковь

Фрески, граффити, замурованные захоронения и таинственные подземелья - Кирилловская церковь прячет в себе немало загадок. Ее построили в XII веке в одном из самых кровавых уголков древнего Киева, как усыпальницу князей. Сегодня эта памятка есть в предварительном списке ЮНЕСКО, поскольку имеет огромное историческое и культурное значение.
Обо всех тайнах одного из древнейших храмов Киева в интервью РБК-Украина рассказали заведующий сектором "Музей Кирилловская церковь" Национального заповедника "София Киевская" Андрей Петренко и старший научный сотрудник Марина Пронина.
Церковь заложили в XII веке на фоне междоусобных войн. Основателем храма и ктитором (меценатом, - ред.) стал черниговский князь Всеволод Ольгович, который занял киевский престол в 1140 году. Храм он посвятил своему небесному покровителю святому Кириллу архиепископу Александрийскому.
"Святыню построили в исторической местности на Дорогожичах. Именно здесь когда-то проходили основные бои за Киев. Летопись говорит, что дорогожицкая земля была "кровью полита и костьми усеяна". Вскоре после основания вокруг церкви сформировался ансамбль Кирилловского монастыря", - говорит Пронина.
Кирилловская церковь входит в предварительный список ЮНЕСКО. В храме сохранилось 800 кв. м фрески ХІІ века, некоторые композиции не имеют аналогов в мире.
"Система росписи центральной части этой церкви и Софиевского собора абсолютно идентичны. Только в верхних зонах в соборе - мозаика, а здесь - фреска. Ктиторы Кирилловской церкви не могли себе позволить мозаику, потому что она была очень дорогая. Храм, скорее всего, расписывали местные мастера - после росписи Софии в XI в. в Киеве сформировалась своя иконописная школа на основе византийской", - говорит ученая.
Кроме этого, в храме есть 863 средневековых граффити, написанные на старославянском и латыни.
"Граффити в храме - это послание к Богу. Когда-то люди считали, что молитва является временным явлением. Закончилась молитва - закончилась просьба. А если нацарапать что-то на стене храма, то это будет доходить до ушей Бога постоянно. Поэтому каждый человек считал необходимым сделать такую надпись. В некоторых граффити просили даже о наказании недобросовестных плательщиков. Если человек был не письменный, то на стене делал крестик, или ставил какую-то эмблему. У нас есть даже детские граффити - изображение лошадки", - делится Петренко.
Летописи свидетельствуют, что Кирилловская церковь была княжеской усыпальницей.
"Здесь похоронили жену основателя храма княгиню Марию Мстиславовну - внучку Владимира Мономаха, ее старшего сына князя Святослава - героя древнерусской поэмы "Слово о полку Игореве", а также его сына Всеволода Рыжего и его жену княжну Марию Казимировну. Ни одно захоронение не дошло до наших времен", - говорит Пронина.
По ее словам, скорее всего, захоронение разграбили в период с XIII по ХVII в, когда он пустовал после разрушения ордами хана Батыя. Монголо-татары этого не могли ограбить, поскольку у них было табу относительно могил.
Кроме этого в подземельях храма есть 21 захоронение: здесь покоится семья Тупталов. Самым известным представителем которых является митрополит Димитрий Ростовский, со временем причислили к лику святых. Сейчас подземелье храма замуровано, так же как и вход в пещеры.
"Во время реставрационных работ в XIX в. в алтарной части обнаружили трещину, в которой были фрагменты мужских костей и кусок монашеской одежды. Исследователи считают, что это мощи кого-то из местных святых - была традиция вкладывания их в стены храма. Есть предание, что здесь в пещерах жил монах Кирилл, возможно его кости были замурованы в церкви. Во время реставрации их изъяли и где они сейчас уже неизвестно", - говорит Петренко.
Также в стене храма есть тайный ход, ведущий на высоту 5,5 м. Когда-то там был балкон. Ученые предполагают, что он мог быть предназначен для того, чтобы князь Всеволод поднимался на него молиться и так быть ближе к небесному покровителю.
Добавим, что Кирилловская церковь функционирует как музей, но здесь также периодически проводят богослужения.
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Ранее мы писали о том, что Успенский собор в Лавре стал символом восстановления Украины. Его взорвали коммунисты в 1941 году, а восстановили святыню вскоре после провозглашения нашей независимости. Большинство храма расписано в стиле козацкого барокко, а Андреевский придел МП самовольно разрисовал в стиле русской церкви.
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