Лето прошло очень плохо. Сколько ресторанов в Киеве может закрыться до нового года

"Это лето для большинства рестораторов прошло очень плохо. Постоянные обстрелы, психологическое состояние людей, экономия денег - все это повлияло. Дополнительно заведения тратят большие средства на повышение зарплат персонала и на продукты, цены на меню нельзя сильно повышать, потому что люди перестанут ходить", - пояснила Насонова.

Эксперт прогнозирует, что до конца года до 20% ресторанов в Киеве могут закрыться из-за экономической стагнации и роста расходов. По ее словам, рынок останется, но закроются как новые неудачные заведения, так и те, что работали долгие годы, но сейчас едва выживают.

"Из десяти заведений останутся условно два успешных, еще 3-4 будут работать "в ноль". Остальные будут принимать решение о сворачивании бизнеса. Однако ситуация может быстро измениться - достаточно новостей о стабилизации фронта или возможном мире", - добавила Насонова.

Она также советует киевлянам поддерживать любимые заведения.

"Если есть заведение, которое вам нравится, сходите туда, пригласите друзей. Возможно, ваш визит поможет ему остаться на рынке", - говорит эксперт.