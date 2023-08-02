Летний тренд на валютном рынке: украинцы продают больше долларов, чем покупают

Таким образом, в июле украинцы снова больше продали валюты больше, чем купили. До этого в течение года ситуация была обратной.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 10,125 млрд долларов и купили на 11,937 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,813 млрд долларов.

Продают безналичную валюту

Данные показывают, что украинцы продолжают снимать безналичную валюту в банках (201,8 млн долларов в июле). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в июле на наличном рынке курс упал до 37,30 гривен, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.

В то же время, по наличной валюте ситуация противоположная. Население купило в июле 125,1 млн долларов.

Валютные депозиты

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от колебаний официального курса.

По данным НБУ, депозиты стали частью комплекса мер НБУ для поддержания курсовой устойчивости, в том числе за счет стабилизации ситуации на наличном валютном рынке.

Они положительно сказались на уменьшении спроса, состоянии рынка, увеличив его устойчивость, а также поспособствовали существенному улучшению курсовых ожиданий.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.