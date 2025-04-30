Летнее наступление РФ: эксперт назвал главное направление и оценил риски для Павлограда и Днепра

"Сейчас характер боевых действий заключается в том, что если раньше Россия концентрировала свои силы не на одном направлении и пыталась атаковать с разных позиций, на Запорожском были атаки, штурмы, которые успешно отбивались ВСУ, и Курская операция, то сейчас фиксируется большая активизация российских войск именно на Донетчине", - рассказал эксперт.

Самое горячее направление

По словам Мусиенко, в Донецкой области горячим остается не только Покровское направление. Есть еще Лиманское направление, которое особенно активизировалось где-то в течение нескольких недель назад, и там тоже продолжаются боевые действия.

"Это может свидетельствовать, я могу допускать, о том, что основным направлением удара на весенне-летнюю кампанию российских войск являются планы по полной оккупации Донецкой области в пределах административно-территориальных границ. Поэтому и Покровское направление, и Лиманское, они будут в поле зрения врага, в поле зрения его внимания. И как раз именно там они концентрируют силы", - спрогнозировал военнослужащий.

Покровское направление так важно для врага, потому что есть большие, чем просто военные, цели. У россиян есть информационно-пропагандистская цель показать, что сейчас, мол, война может распространиться дальше на Днепропетровщину.

Информационная кампания РФ

"Эти действия направлены на то, чтобы пробовать деморализовать украинский народ, чтобы сеять определенную панику, страх о том, что российская машина сует и так далее. Но, если посмотреть глобально, это не какое-то большое продвижение и большое нашествие российских войск, которое бы свидетельствовало о возможности развить успех оперативного или стратегического характера", - пояснил эксперт.

Он добавил, что шансы определенные на тактические успехи у врага есть, и ситуация сложная. Но возможностей, чтобы вести боевые действия за Павлоград или Днепр по состоянию на сегодня не наблюдается.

"Когда мы говорим о том, что звучат сейчас и подкрепляются эти атаки информационно-психологическими операциями России о том, что на Днепр пойдут, на Павлоград пойдут, еще куда-то пойдут, то я всех призываю не реагировать на это панически, потому что на сегодня нет признаков того, что враг готов пойти на Днепр, Запорожье и так далее", - подчеркнул Мусиенко.