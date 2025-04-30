Летнее наступление РФ: эксперт назвал главное направление и оценил риски для Павлограда и Днепра

Россия сосредоточивает основные силы в Донецкой области, что свидетельствует о попытке полностью оккупировать регион в рамках весенне-летней кампании. В то же время на сегодня нет реальных признаков наступления на Павлоград или Днепр.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военнослужащий Сил теробороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко.
"Сейчас характер боевых действий заключается в том, что если раньше Россия концентрировала свои силы не на одном направлении и пыталась атаковать с разных позиций, на Запорожском были атаки, штурмы, которые успешно отбивались ВСУ, и Курская операция, то сейчас фиксируется большая активизация российских войск именно на Донетчине", - рассказал эксперт.
По словам Мусиенко, в Донецкой области горячим остается не только Покровское направление. Есть еще Лиманское направление, которое особенно активизировалось где-то в течение нескольких недель назад, и там тоже продолжаются боевые действия.
"Это может свидетельствовать, я могу допускать, о том, что основным направлением удара на весенне-летнюю кампанию российских войск являются планы по полной оккупации Донецкой области в пределах административно-территориальных границ. Поэтому и Покровское направление, и Лиманское, они будут в поле зрения врага, в поле зрения его внимания. И как раз именно там они концентрируют силы", - спрогнозировал военнослужащий.
Покровское направление так важно для врага, потому что есть большие, чем просто военные, цели. У россиян есть информационно-пропагандистская цель показать, что сейчас, мол, война может распространиться дальше на Днепропетровщину.
"Эти действия направлены на то, чтобы пробовать деморализовать украинский народ, чтобы сеять определенную панику, страх о том, что российская машина сует и так далее. Но, если посмотреть глобально, это не какое-то большое продвижение и большое нашествие российских войск, которое бы свидетельствовало о возможности развить успех оперативного или стратегического характера", - пояснил эксперт.
Он добавил, что шансы определенные на тактические успехи у врага есть, и ситуация сложная. Но возможностей, чтобы вести боевые действия за Павлоград или Днепр по состоянию на сегодня не наблюдается.
"Когда мы говорим о том, что звучат сейчас и подкрепляются эти атаки информационно-психологическими операциями России о том, что на Днепр пойдут, на Павлоград пойдут, еще куда-то пойдут, то я всех призываю не реагировать на это панически, потому что на сегодня нет признаков того, что враг готов пойти на Днепр, Запорожье и так далее", - подчеркнул Мусиенко.
Напомним, недавно стало известно, что украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.
По данным источников РБК-Украина, украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумской и Харьковской областей.
В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что Россия уже начала наступление на этих направлениях.
По информации The Wall Street Journal, российское весеннее наступление уже началось. С приходом теплой погоды почва твердеет, а листья на деревьях снижают эффективность украинских беспилотников.
Подробнее о том, планирует ли Россия масштабное наступление, читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.