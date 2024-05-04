Без буквы "У". В Украине начали по-новому маркировать учебные автомобили в автошколах

От сегодня, с 4 мая, автомобили, на которых кандидаты в водители осуществляют практическую подготовку и сдают экзамены, должны маркироваться по-новому – на этих транспортных средствах изменится опознавательный знак "У" на "Н".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного сервисного центра МВД.