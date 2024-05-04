Без буквы "У". В Украине начали по-новому маркировать учебные автомобили в автошколах
От сегодня, с 4 мая, автомобили, на которых кандидаты в водители осуществляют практическую подготовку и сдают экзамены, должны маркироваться по-новому – на этих транспортных средствах изменится опознавательный знак "У" на "Н".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного сервисного центра МВД.
Соответствующие изменения были внесены в Правила дорожного движения. А для практической реализации этого нововведения Кабинет Министров Украины принял постановление №1128 от 27 октября 2023 года, которое вступает в силу именно сегодня, 4 мая.
Так, термин "Учбовий транспортний засіб" меняется на "Навчальний транспортний засіб". Соответственно, маркировку "Н" теперь должны иметь транспортные средства автошкол, предназначенные для практической подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сдачи экзаменов. Также буква "Н" появится на авто сервисных центров МВД, на которых кандидаты в водители сдают практические навыки вождения.
Нововведения для водителей
Напомним, что в октябре прошлого года в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которые коснулись учебных транспортных средств – букву "У" решили заменить на букву "Н".
Также ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.
Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.
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