Без літери "У". В Україні почали по-новому маркувати учбові автомобілі в автошколах

Від сьогодні, з 4 травня, автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, повинні маркуватися по-новому – на цих транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак "У" на "Н".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС.