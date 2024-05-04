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Без літери "У". В Україні почали по-новому маркувати учбові автомобілі в автошколах

Субота 04 травня 2024 07:15
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Без літери "У". В Україні почали по-новому маркувати учбові автомобілі в автошколах Фото: навчальні машини в автошколах повинні мати нове маркування (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Від сьогодні, з 4 травня, автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, повинні маркуватися по-новому – на цих транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак "У" на "Н".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС.

Відповідні зміни було внесено до Правил дорожнього руху. А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка набирає чинності саме сьогодні, 4 травня.

Так, термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб". Відповідно, маркування "Н" тепер повинні мати транспортні засоби автошкіл, призначені для практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів. Також літера "Н" з'явиться на авто сервісних центрах МВС, де кандидати у водії здають практичні навички водіння.

Нововведення для водіїв

Нагадаємо, що у жовтні минулого року в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів – літеру "У" вирішили замінити на літеру "Н".

Також раніше Верховна Рада підтримала законопроект №7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект щодо введення штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за занадто гучний звук форсованого двигуна.

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