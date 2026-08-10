Будут летать "вслепую": какие функции получат украинские "дип-страйки" в будущем

По словам экспертов, изменения произошли по нескольким направлениям. Во-первых, возросла дальность. Во-вторых, улучшилась надежность. В-третьих, производство стало более серийным. В-четвертых, значительно возросло внимание к устойчивости в условиях РЭБ. В-пятых, появился более профессиональный подход к качеству, логистике, ремонтопригодности и обновлению систем.

Также важно, что сегмент deep-strike уже не является нишевой историей. Украина официально говорит о масштабировании производства беспилотных систем, включая дальнобойные дрона, а СНБО оценивала производственные способности Украины в сегменте Deep Strike по состоянию на 2026 год примерно в 25 млрд долларов.

Таким образом, речь идет не только об инженерной изобретательности, но и о формировании новой оборонно-промышленной отрасли.

По прогнозу главы правления Culver Aerospace Олега Крота, в ближайшие год-два deep-strike дроны станут более автономными, более устойчивыми к РЭБ и более интегрированными в общую систему разведки и поражения.

Опрошенные производители сходятся во мнении, что в ближайшие годы следует ожидать развития навигации в условиях деградации GPS и связи, а также более широкого использования элементов искусственного интеллекта для помощи в навигации, распознавании объектов, планировании миссий и снижении нагрузки на оператора.

Также в последнее время постепенно возрастает роль группового применения, когда отдельный дрон не является самостоятельной единицей, а частью большей ударной архитектуры.

Но главное изменение будет не только в самой платформе, оно будет в организации процесса. По прогнозам экспертов, будут побеждать не те, кто однажды создал "лучший дрон", а те, кто способен постоянно обновлять систему, быстро масштабировать производство, учитывать боевой опыт и опережать противника в цикле адаптации.