Самолеты в РФ продолжают использовать, однако из-за санкций проблемы будут расти, - FT

Как сообщает издание, международные перевозки остаются намного ниже уровня 2019 года, поскольку большинство западных стран запретили российским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве после их вторжения в Украину. Путешествия продолжаются в некоторые страны, такие как Китай, Турция и страны бывшего СССР.

Airbus и Boeing в марте приостановили поставки запасных частей и услуг и убрали регулярное техническое обслуживание. Производители двигателей, в частности, Rolls-Royce, также прекратили поддержку. На рынке доминируют западные лизингодатели, сдавшие в лизинг отечественным авиакомпаниям более 500 самолетов, но не смогли вернуть большинство из них.

"Мы думаем, что у россиян неплохой опыт обслуживания самолетов, но впоследствии их проблемы будут расти и расти", - заявил руководитель одного западного арендодателя.

Руководители отрасли заявили, что впоследствии российские авиакомпании будут вынуждены либо разбирать детали некоторых самолетов, либо закупать компоненты из других стран, либо самостоятельно производить их. Решение РФ отменить регистрацию западных самолетов усложнило их будущее.

"Мы обеспокоены условиями обслуживания, поскольку на самом деле самолеты много летят. Из-за санкций мы не можем реально контролировать и поддерживать, как мы это делаем с нашими клиентами в обычное время. И это действительно вызывает некоторые опасения с точки зрения безопасности", - заявил исполнительный директор Airbus Гийом Фори.