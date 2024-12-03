Самолеты Путина использовали для депортации украинских детей, - исследование

Самолеты и фонды, которые принадлежат администрации российского диктатора Владимира Путина, использовались для незаконной депортации украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Школы общественного здоровья Йельского университета, которое опубликовало Reuters .

Отмечается, что в новом отчете, переданном агентству Reuters, содержится подробная информация о предполагаемой программе депортации и лиц, причастных к ней, в том числе о том, что, по словам ведущего исследователя, новые связи с Путиным.

Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Реймонд сообщил, что планирует представить результаты исследования Совету Безопасности ООН в среду, 4 декабря.

По словам Реймонда, исследование содержит доказательства, подтверждающие дополнительные обвинения МКС против Путина в "насильственном перемещении" людей из одной национальной и этнической группы в другую.

Он также отметил, что отчет доказывает, что "депортация украинских детей является частью систематической, управляемой Кремлем программы", направленной на то, чтобы сделать их гражданами России.

В отчете, в частности, говорится, что в период с мая по октябрь 2022 года Воздушно-космические силы России и авиация, находящиеся под прямым контролем администрации Путина, перевезли несколько групп украинских детей на военно-транспортных самолетах с флагом страны-агрессора.

В мае и октябре 2022 года по меньшей мере две группы детей перевозили на самолетах Управления делами президента при администрации Путина.

В частности, 16 сентября 2022 года на военный аэродром Чкаловский возле Москвы привезли детей, незаконно похищенных с оккупированных украинских территорий в Донецкой и Луганской областях. Для их перевозки использовали самолет Ту-154М 223-го летного отряда Минобороны России.

Отмечается, что исследование длилось 20 месяцев, в течение которых аналитики отследили и идентифицировали 314 депортированных Россией украинских детей. Еще 166 детей были размещены в российских семьях.