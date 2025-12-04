RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Самолет Зеленского в Ирландии преследовали дроны военного типа, - СМИ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Четыре неизвестных беспилотники следовали по маршруту полета самолета президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Journal.

По данным издания, самолет приземлился в аэропорту Дублина немного раньше запланированного. При этом дроны достигли места, где ожидался пролет Зеленского, "точно в назначенное время". 

После этого беспилотники кружили над судном ВМС Ирландии, которое было тайно направлено в Ирландское море на фоне визита украинского лидера. В Ирландии решили не сбивать дроны, а на борту корабля не было средств для их нейтрализации. 

Неназванные источники сказали The Journal, что беспилотники взлетели с северо-востока Дублина и находились в воздухе до двух часов. Полиция Ирландии расследует инцидент. Пока что неизвестно, кто запустил и управлял дронами. 

Ирландские правоохранители считают, что целью было нарушить прибытие самолета Зеленского в Ирландию, поскольку на беспилотниках были включены огни. 

Комиссару полиции Ирландии сообщили о происшествии во вторник, 2 декабря, утром. Также об инциденте проинформировали премьер-министра Ирландии Михола Мартина и министров юстиции и обороны. Неизвестно, была ли доведена информация о беспилотниках до команды президента Зеленского. 

Как утверждают журналисты, службы безопасности Ирландии установили, что дроны в аэропорту Дублина были крупными, очень дорогими, военного класса, и инцидент можно классифицировать как гибридную атаку.

Визит Зеленского в Ирландию

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в ночь на 2 декабря прибыл в Ирландию.

Глава украинского государства в ходе визита встретился с премьером Ирландии Михолом Мартином.

Также Ирландия пообещала предоставить Украине 100 млн евро на противодействие российским комбинированным атакам и еще 25 млн евро - на энергетику.

Владимир ЗеленскийИрландияДрони