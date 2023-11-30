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США призвали Иран прекратить пуски БПЛА вблизи американских кораблей

Четверг 30 ноября 2023 07:25
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США призвали Иран прекратить пуски БПЛА вблизи американских кораблей Фото: США призвали Иран прекратить пуски БПЛА вблизи американских кораблей (facebook.com/TheCVN69)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты призывают Иран прекратить "безответственные и непрофессиональные" полеты своих беспилотников вблизи с американскими военными кораблями.

Об этом заявил командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВМС США.

"Иранские беспилотные самолеты предприняли небезопасные и непрофессиональные действия возле авианосца USS Dwight Eisenhower в международных водах 28 ноября", - говорится в заявлении Купера.

По его словам, авианосная ударная группа проводила обычные полеты в международных водах Аравийского залива, когда обнаружила беспилотный летательный аппарат на расстоянии 1370 метров. Визуально БПЛА был идентифицирован как иранский.

"Эти действия Ирана нарушили меры безопасности, изложенные в международных документах, которые предписывают пилотируемым и беспилотным самолетам оставаться на расстоянии более 10 морских миль от авианосца для обеспечения безопасности полетов военной и гражданской авиации", - добавил он.

Купер также заявил, что небезопасное, непрофессиональное и безответственное поведение Ирана ставит под угрозу жизнь граждан США и стран-партнеров, и должно быть немедленно прекращено.

"Военно-морские силы США сохраняют бдительность и будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право, одновременно содействуя региональной морской безопасности" – подчеркнул командующий Центральным командованием ВМС США.

Инциденты с беспилотниками на Ближнем Востоке

Напомним, что американский эсминец в Красном море сбил беспилотник, предположительно летевший из Йемена в направлении Израиля.

Инцидент с беспилотником произошел на фоне "состояния готовности" Вашингтона к возможным активным действиям группировок, которые поддерживаются Ираном, на Ближнем Востоке, во время военной операции Израиля против боевиков организации ХАМАС в Секторе Газа.

Кроме того, в октябре американский военный корабль перехватил крылатые ракеты и несколько беспилотников, которые были запущены хуситами из Йемена в сторону Израиля.

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