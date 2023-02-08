Украинские воины отбили 22 атаки в двух областях и уничтожили самолет и вертолет россиян, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 7 февраля успешно отбили 22 атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинка и Угледар. Несет значительные потери. Особенно в живой силе", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Глубокое, Липке, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Камень. Оккупанты задействовали БПЛА с боевой нагрузкой в районе Волфиного Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 40 населённых пунктов. Среди них Дворичная, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Деревня, Невское, Площадка, Невское Белогоровка Луганской области. Враг нанес авиаудары в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки.

На Бахмутском направлении обстрелы подверглись, в частности Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности - более 30 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки, Невельского и Марьинки. В районе Водяного российские захватчики сбрасывали с БПЛА на позиции наших войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, в том числе Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожской области. Враг нанес авиаудары вблизи Ольговского и Гуляйполя.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львовое, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Громадное и Херсон.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Спорное, Выимка, Бахмут, Красное , Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеских БПЛА типа "Орлан". Артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и боеприпасов.

В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили.