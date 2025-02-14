Самолет с Рубио, направлявшийся в Мюнхен, экстренно вернулся в Вашингтон

Самолет, который перевозил госсекретаря США Марко Рубио в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности , срочно вернулся в Вашингтон. Причиной этому была техническая неисправность борта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

На борту самолета ВВС США также был глава Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш.

"Сегодня вечером на пути из Вашингтона в Мюнхен у самолета, на котором летел министр Рубио, возникла механическая проблема", - сообщила спикер Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, самолет вернулся на авиабазу, а Рубио продолжил путешествие в Германию и Ближний Восток на отдельном самолете.

По данным AP, инцидент произошел поздно вечером 13 февраля. Примерно через 90 минут после взлета с Объединенной базы Эндрюс у самолета C-32, переоборудованного Boeing 757, возникла проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов. В связи с этим самолет был вынужден вернуться на военную базу.

"Неясно, приведет ли задержка к тому, что он (Рубио, - ред.) пропустит запланированную утреннюю встречу в пятницу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене", - отмечает AP.