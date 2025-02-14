Самолет с Рубио, направлявшийся в Мюнхен, экстренно вернулся в Вашингтон
Самолет, который перевозил госсекретаря США Марко Рубио в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, срочно вернулся в Вашингтон. Причиной этому была техническая неисправность борта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.
На борту самолета ВВС США также был глава Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш.
"Сегодня вечером на пути из Вашингтона в Мюнхен у самолета, на котором летел министр Рубио, возникла механическая проблема", - сообщила спикер Госдепа Тэмми Брюс.
По ее словам, самолет вернулся на авиабазу, а Рубио продолжил путешествие в Германию и Ближний Восток на отдельном самолете.
По данным AP, инцидент произошел поздно вечером 13 февраля. Примерно через 90 минут после взлета с Объединенной базы Эндрюс у самолета C-32, переоборудованного Boeing 757, возникла проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов. В связи с этим самолет был вынужден вернуться на военную базу.
"Неясно, приведет ли задержка к тому, что он (Рубио, - ред.) пропустит запланированную утреннюю встречу в пятницу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене", - отмечает AP.
Мюнхенская конференция по безопасности
Напомним, сегодня, 14 февраля, в Мюнхене стартует ежегодная конференция по безопасности. Она продлится до 16 февраля. Когда состоятся ключевые выступления - узнайте по ссылке.
В этом году на Мюнхенской конференции украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. Ожидается, что глава государства проведет ряд встреч и обсуждений.
В частности, как сообщалось, Зеленский должен встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. На конференции также будут присутствовать спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.
Больше о Мюнхенской конференции по безопасности - в материале РБК-Украина.
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