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Самолет с Рубио, направлявшийся в Мюнхен, экстренно вернулся в Вашингтон

Вашингтон, Пятница 14 февраля 2025 08:45
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Самолет с Рубио, направлявшийся в Мюнхен, экстренно вернулся в Вашингтон Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Самолет, который перевозил госсекретаря США Марко Рубио в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, срочно вернулся в Вашингтон. Причиной этому была техническая неисправность борта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

На борту самолета ВВС США также был глава Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш.

"Сегодня вечером на пути из Вашингтона в Мюнхен у самолета, на котором летел министр Рубио, возникла механическая проблема", - сообщила спикер Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, самолет вернулся на авиабазу, а Рубио продолжил путешествие в Германию и Ближний Восток на отдельном самолете.

По данным AP, инцидент произошел поздно вечером 13 февраля. Примерно через 90 минут после взлета с Объединенной базы Эндрюс у самолета C-32, переоборудованного Boeing 757, возникла проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов. В связи с этим самолет был вынужден вернуться на военную базу.

"Неясно, приведет ли задержка к тому, что он (Рубио, - ред.) пропустит запланированную утреннюю встречу в пятницу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене", - отмечает AP.

Мюнхенская конференция по безопасности

Напомним, сегодня, 14 февраля, в Мюнхене стартует ежегодная конференция по безопасности. Она продлится до 16 февраля. Когда состоятся ключевые выступления - узнайте по ссылке.

В этом году на Мюнхенской конференции украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. Ожидается, что глава государства проведет ряд встреч и обсуждений.

В частности, как сообщалось, Зеленский должен встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. На конференции также будут присутствовать спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.

Больше о Мюнхенской конференции по безопасности - в материале РБК-Украина.

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