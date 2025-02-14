Мюнхенская конференция по безопасности стартует сегодня. Главные темы и программа MSC 2025

Мюнхенская конференция 2025 обещает насыщенную программу с участием многих мировых лидеров. В течение 14-16 февраля пройдут дискуссии о глобальных проблемах безопасности, а ключевой темой будет война в Украине. Президент Владимир Зеленский выступит с речью и встретится с делегацией США.

Главное о Мюнхенской конференции безопасности 2025 – в материале РБК-Украина ниже.

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Программа конференции

Конференция по безопасности в Мюнхене, или Munich Security Conference (MSC), ежегодно собирает глав государств, правительств и организаций для обсуждения актуальных международных проблем.

Форум откроет председатель конференции Кристоф Хойсген в отеле Bayerischer Hof 14 февраля в 13:30 (14:40 по Киеву). Затем со вступительной речью выступит президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер.

Программа первого дня акцентирует внимание на вызовах глобальной безопасности, включая будущее глобального управления, глобальную финансовую архитектуру, демократическую устойчивость, климатическую безопасность, ядерную безопасность, гибридные угрозы, будущее ИИ.

15 февраля состоятся дебаты о состоянии международного порядка, региональных конфликтов и кризисов – от будущего трансатлантического партнерства в Украину. Участники обсудят ситуацию в Судане, Гаити, Венесуэле, Афганистане и Грузии, а также на Ближнем Востоке.

На 16 февраля запланировано обсуждение роли Европы в мире, включая вопросы расширения ЕС и европейской конкурентоспособности.

Список участников

На Мюнхенской конференции ожидается более 800 участников из 110 стран. Форум посетят более 50 лидеров государств и правительств, а также около 150 министров и руководителей международных организаций.

Владимир Зеленский возглавит делегацию Украины на Мюнхенской конференции и выступит с речью в рамках основной программы форума.

От США на MSC будет присутствовать новый вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

Германию на конференцию будут представлять действующий канцлер Олаф Шольц, лидер ХДС Фридрих Мерц, лидер партии Зеленых Роберт Габек и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер. Все они являются кандидатами на выборах в Бундестаг, которые пройдут через неделю. Также ожидается участие министра обороны Германии Бориса Писториуса.

На MSC будут присутствовать генеральный секретер НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Роберта Мецола, президент Евросовета Антониу Кошта, представительница ЕС по внешней и безопасности политики Кая Каллас, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Украина на повестке дня

Тема войны в Украине будет в центре внимания Мюнхенской конференции безопасности.

Как отмечают организаторы, полномасштабное вторжение РФ началось через несколько дней после MSC в 2022 году и продолжается до сих пор, поэтому на обсуждение форума будет вынесен вопрос, как можно достичь и поддерживать режим прекращения огня в Украине.

Скриншот x.com/MunSecConf

В Офисе президента Украины анонсировали, что на MSC 2025 Владимир Зеленский представит позицию страны по прекращению войны и свои взгляды на то, как можно достичь длительного и крепкого мира.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, который также посетит форум, в Мюнхене Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности можно применить, чтобы предотвратить повторную агрессию России.

Кроме того, MSC посетит делегация США для проведения дискуссий с союзниками о возможных путях мирного урегулирования.

Госсекретарь Марко Рубио, который будет участвовать в конференции от Штатов, заявил, что вопрос завершения войны России против Украины станет ключевым в Мюнхене, ведь это "соответствует интересам всех".

Как писало издание NYT, одной из основных тем может стать обсуждение отправки европейских войск в Украину в случае заключения мирного соглашения, чтобы они наблюдали за прекращением огня и помогали сдерживать Россию от возможного повторного вторжения.

Стоит отметить, что формат MSC не предполагает принятия итоговых коммюнике. Однако глава конференции Кристоф Хойсген выразил надежду, что на нынешнем форуме удастся определить шаги по достижению мира в Украине.

"Мультиполярность": тема отчета MSC 2025

Ежегодно MSC обнародует отчет, в котором анализируются текущие события в сфере мировой политики безопасности. Его содержание становится предметом обсуждений на мероприятиях конференции.

Доклад 2025 года называется "Мультиполярность" и посвящен проблеме поляризации как между многими странами, так и внутри них, что препятствует общим подходам к глобальным кризисам и угрозам. В частности, речь идет о новой администрации США, войне в Украине и России.

В резюме отчета отмечено, что мир становится все более мультиполярным, хотя степень этой мультиполярности еще обсуждается. Власть распределяется между большим количеством "игроков", что усиливает идеологические противоречия и усложняет международное сотрудничество.

Индия, Бразилия и Южная Африка стремятся к большему влиянию, Китай является самым активным сторонником многополярности, а Россия приложила максимальные усилия, чтобы изменить существующий международный порядок. В то же время США смещают фокус с Европы на конкуренцию с Китаем.

"В результате США могут отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности Европы – со значительными последствиями для Украины. Внешняя политика США в ближайшие годы, вероятно, будет сформирована биполярным соревнованием Вашингтона с Пекином. Однако это вполне может ускорить мультиполяризацию международной системы", – пишут авторы отчета.

Война России против Украины и рост националистического популизма во многих европейских общества ставят под угрозу ключевые элементы либерального видения ЕС. Переизбрание Дональда Трампа может усилить эти вызовы и оживить дискуссию о том, нужно ли стать ЕС автономным полюсом в международной политике.

"Россия разрушает усилия по стабилизации международного порядка. Однако она сталкивается с растущими экономическими проблемами и последствиями имперского перенапряжения. Сможет ли страна реализовать свое видение многополярных сфер влияния, будет зависеть от противодействия других", – подчеркивается в документе.

Переговоры Украины и США в Мюнхене

Во время Мюнхенской конференции по безопасности 2025 состоится встреча украинского президента с представителями США.

Как рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, ожидается встреча президента Украины и спецпосланника Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога.

Также на полях MSC 2025 украинский лидер встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Перед конференцией несколько западных СМИ написали, что Келлог в Мюнхене представит "мирный план" по завершению войны в Украине.

Но посланник президента США опроверг эту информацию. Он заявил, что на форуме будут широкие дискуссии с союзниками, о содержании которых он доложит Дональду Трампу, чтобы "двигаться дальше" в процессе мирного урегулирования.

Отметим, что, кроме Мюнхенской конференции, Кит Келлог посетит Украину и еще несколько европейских государств. Поездка американского чиновника продлится с 13 по 20 февраля.

В сообщении на сайте Госдепа говорится, что Келлог настроен на "жесткую дипломатию" и будет "общаться с союзниками и партнерами по всей Европе, готовыми работать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе".

При подготовке материала использовались: информация портала MSC, сайта Государственного департамента США, публикация NYT, заявления руководителя ОП Андрея Ермака и пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, сообщение Кита Келлога в Х.