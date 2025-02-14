Літак з Рубіо, який прямував до Мюнхену, екстрено повернувся у Вашингтон

Літак, який перевозив держсекретаря США Марко Рубіо до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки , терміново повернувся у Вашингтон. Причиною цьому була технічна несправність борта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

На борту літака ВПС США також був голова Комітету з закордонних справ Сенату Джим Ріш.

"Сьогодні ввечері на шляху з Вашингтона до Мюнхена у літака, на якому летів міністр Рубіо, виникла механічна проблема", - повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.

За її словами, літак повернувся на авіабазу, а Рубіо продовжив подорож до Німеччини та Близького Сходу на окремому літаку.

За даними AP, інцидент стався пізно ввечері 13 лютого. Приблизно через 90 хвилин після зльоту з Об'єднаної бази Ендрюс у літака C-32, переобладнаного Boeing 757, виникла проблема з лобовим склом у кабіні пілотів. У зв’язку з цим літак був змушений повернутися на військову базу.

"Неясно, чи затримка призведе до того, що він (Рубіо, - ред.) пропустить заплановану ранкову зустріч у п’ятницю з віце-президентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені", - зазначає AP.