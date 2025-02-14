ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Літак з Рубіо, який прямував до Мюнхену, екстрено повернувся у Вашингтон

Вашингтон, П'ятниця 14 лютого 2025 08:45
UA EN RU
Літак з Рубіо, який прямував до Мюнхену, екстрено повернувся у Вашингтон Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Літак, який перевозив держсекретаря США Марко Рубіо до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки, терміново повернувся у Вашингтон. Причиною цьому була технічна несправність борта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

На борту літака ВПС США також був голова Комітету з закордонних справ Сенату Джим Ріш.

"Сьогодні ввечері на шляху з Вашингтона до Мюнхена у літака, на якому летів міністр Рубіо, виникла механічна проблема", - повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.

За її словами, літак повернувся на авіабазу, а Рубіо продовжив подорож до Німеччини та Близького Сходу на окремому літаку.

За даними AP, інцидент стався пізно ввечері 13 лютого. Приблизно через 90 хвилин після зльоту з Об'єднаної бази Ендрюс у літака C-32, переобладнаного Boeing 757, виникла проблема з лобовим склом у кабіні пілотів. У зв’язку з цим літак був змушений повернутися на військову базу.

"Неясно, чи затримка призведе до того, що він (Рубіо, - ред.) пропустить заплановану ранкову зустріч у п’ятницю з віце-президентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені", - зазначає AP.

Мюнхенська конференція з безпеки

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, у Мюнхені стартує щорічна конференція з безпеки. Вона триватиме до 16 лютого. Коли відбудуться ключові виступи - дізнайтеся за посиланням.

Цьогоріч на Мюнхенській конференції українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський. Очікується, що глава держави проведе низку зустрічей та обговорень.

Зокрема, як повідомлялося, Зеленський повинен зустрітися з віце-президентом США Джей Ді Венсом. На конференції також будуть присутні спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог та держсекретар Марко Рубіо.

Більше про Мюнхенську безпекову конференцію - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Мюнхенська конференція з безпеки
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту