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Две ПВО и 700 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине

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Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 08:56
Две ПВО и 700 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 5 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро воскресенья, 5 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 700 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 131 290 военных. Также ВСУ уничтожили две вражеские системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 131290 (+700) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3220 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6405 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2226 (+6) ед,
  • РСЗО - 460 (+0) ед,
  • средства ПВО - 227 (+2) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1958 (+2),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5091 (+10) ед,
  • специальная техника - 203 (+0).

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ 4 февраля отбили 9 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, наступление россиян под Донецком замедлилось, а ВСУ могут готовить локализованное контрнаступление вокруг Угледара.

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