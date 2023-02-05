Две ПВО и 700 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине

По данным на утро воскресенья, 5 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 700 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 131 290 военных. Также ВСУ уничтожили две вражеские системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ 4 февраля отбили 9 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, наступление россиян под Донецком замедлилось, а ВСУ могут готовить локализованное контрнаступление вокруг Угледара.

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