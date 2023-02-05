Две ПВО и 700 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине
По данным на утро воскресенья, 5 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 700 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 131 290 военных. Также ВСУ уничтожили две вражеские системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 131290 (+700) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3220 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6405 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2226 (+6) ед,
- РСЗО - 460 (+0) ед,
- средства ПВО - 227 (+2) ед,
- самолетов - 294 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1958 (+2),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5091 (+10) ед,
- специальная техника - 203 (+0).
Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ 4 февраля отбили 9 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
Кроме того, наступление россиян под Донецком замедлилось, а ВСУ могут готовить локализованное контрнаступление вокруг Угледара.
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