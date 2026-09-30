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Самолет из Дубая в Тель-Авив подал сигнал похищения: что известно о рейсе flydubai

09:48 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: самолет flydubai (коллаж РБК-Украина)

Пассажирский самолет flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, развернулся над Саудовской Аравией и подал два сигнала тревоги. Один из них означает похищение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Что известно о рейсе

Самолет сначала направил код 7700. Это международный сигнал о чрезвычайной ситуации. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полетов.

Вскоре после этого рейс подал код 7500. Он означает угон или незаконное вмешательство.

По данным источников в службах безопасности, к самолету подняли истребители ВВС Израиля. Других подробностей инцидента пока нет.

"Самолет, следовавший из Абу-Даби в Тель-Авив, был перенаправлен в Саудовскую Аравию. Есть опасения относительно возможного захвата самолета", - отметил израильский журналист Амит Сегаль.

"Самолет подал сигналы бедствия, после чего связь с ним была потеряна. Конечно, проверяются все возможные версии", - добавил он.

"Рейс Flydubai предоставил код бедствия, который используется для сигнала о незаконном вмешательстве в полет", - сообщил Сегаль.

Обновлено. По данным израильского 12 канала, в ходе инцидента выяснилось, что пилоты ссорились во время полета. Инцидент перерос в физическую потасовку, и поэтому код был активирован. Самолет приземлился в городе Табук в Саудовской Аравии.

Как сообщало РБК-Украина, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху во время визита в ОАЭ показал местному лидеру разведданные о возможном возобновлении ядерной программы Ирана .

По данным CNN, речь идет, в частности, о новом строительстве на объекте "Пикакс" к югу от Тегерана.

Напомним, что переговоры США и Ирана с участием катарских посредниковна этой неделе закончились без результата.

По данным Axios, Вашингтон требует от Тегерана ядерных уступок, а Иран желает снятия военно-морской блокады со стороны США.

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