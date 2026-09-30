ua en ru
Ср, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран возобновляет ядерную программу и готовит новые атаки: Нетаньяху раскрыл данные разведки

09:35 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Иран возобновляет ядерную программу и готовит новые атаки: Нетаньяху раскрыл данные разведки Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху передал лидеру ОАЭ данные о возможном возобновлении ядерной программы Ирана и предупредил о новых атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным CNN, во время визита в Объединенные Арабские Эмираты Нетаньяху показал президенту страны шейху Мохаммеду бин Заиду новые материалы израильской разведки.

Израильский источник, знакомый с ходом встречи, сообщил изданию, что данные свидетельствуют о возможном возобновлении Ираном работы над ядерной программой.

В частности, речь шла о новом строительстве на объекте "Пикакс", расположенном примерно в 140 милях к югу от Тегерана. По оценке израильской стороны этот объект может играть важную роль в попытках Ирана возобновить ядерную программу.

Нетаньяху предупредил о возможной атаке Ирана

По информации двух источников CNN, на переговорах также находился высокопоставленный представитель саудовских служб безопасности.

Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке, в частности, деятельность хуситов в Йемене, ситуацию вокруг Баб-эль-Мандебского пролива и Ормузского пролива.

Напомним, чтоСША и Иран не смогли договориться во время последних переговоров, а попытки Катара достичь компромисса завершились без существенного прогресса.

Стороны имеют разные требования: Вашингтон настаивает на ядерных уступках Ирана, тогда как Тегеран требует ослабления давления США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль Объединенные Арабские Эмираты Нетаньяху Иран Ближний восток
Новости
ВСУ смогли продвинуться на Донбассе и Запорожье, - ISW
ВСУ смогли продвинуться на Донбассе и Запорожье, - ISW
Аналитика
Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку денег
Александр Бердинских, Ирина Костюченко Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку денег