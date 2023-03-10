Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки

По данным на утро пятницы, 10 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 156990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 9 БПЛА и 34 ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, ВСУ за прошедшие сутки отразили 102 атаки российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом ВСУ провели контратаку на востоке Бахмута, а также во временно оккупированной Волновахе поразили место стоянки техники боевиков ЧВК "Вагнера".

А массированный ракетный удар по Украине, совершенный войсками РФ 9 марта, стал крупнейшим в 2023 году, однако эта атака могла послужить только целям российской государственной пропаганды.

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