Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу

За даними на ранок п'ятниці, 10 березня, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 156 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 9 БПЛА та 34 ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу відобразили 102 атаки російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому ЗСУ провели контратаку на сході Бахмута, а також у тимчасово окупованій Волновасі вразили місце стоянки техніки бойовиків ПВК "Вагнера".

А масований ракетний удар по Україні, скоєний військами РФ 9 березня, став найбільшим у 2023 році, проте ця атака могла послужити лише цілям російської державної пропаганди.

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