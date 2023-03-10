Военные ВСУ отразили более 100 атак окупантов на 5 направлениях, - Генштаб

Украинские военные за прошедшие сутки отразили 102 атаки российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом 10 марта сообщает РБК-Украина , ссылаясь на утренний отчет Генерального штаба ВСУ .

В военном командовании отметили, что именно на этих направлениях интервенты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий.

За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и домам гражданского населения в Украине.

В Генштабе ВСУ рассказали, что всего за сутки противник осуществил пуск 95 ракет разного базирования. Наши защитники уничтожили 34 ракеты.

Кроме того, оккупанты нанесли 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БпЛА типа "Шахед-136", половина которых была сбита. Также враг осуществил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

РФ сохраняет военное присутствие на территории Беларуси, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

"За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии Елине Черниговской области; Середина-Буда и Атинское - Сумской и Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Волчанск и Бологовка в Харьковской области", - говорится в отчете.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Противник обстрелял, в частности, Новомлынск, Двухлетнюю, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Диброву и Червонопоповку в Луганской области, а также Раздоловку Донецкой области.

На Бахмутском направлении российские захватчики не прекращают штурмы города Бахмут. Украинские защитники отразили многочисленные атаки в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстрелы подверглись районам н.п. Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское - Запорожской, а также Михайловка и Херсон.

"Уже в который раз российские захватчики, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз минометные обстрелы оккупантов подверглись жители города Олешки", - рассказали в Генштабе.

Российские оккупанты в Рубежном Луганской области размещают личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. Захватчики расселяются на 1 и 2 этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.