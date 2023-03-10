Москва устроила ракетный обстрел Украины только чтобы успокоить россиян, - ISW

Массированный ракетный удар по Украине, совершенный войсками РФ 9 марта, стал крупнейшим в 2023 году, однако эта атака могла послужить только целям российской государственной пропаганды.

Украинские военные сообщили, что оккупанты нанесли удар по критически важной инфраструктуре страны 84 различными ракетами, в том числе 28 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и 20 крылатыми ракетами "Калибр", 6 противокорабельными ракетами Х-22, 6 гиперзвуковыми ракетами Х-47 "Кинжал", 2 сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31П, 6 управляемыми ракетами Х-59 и не менее 13 ракетами из комплексов С-300.

Кроме того, войска РФ также атаковали Украину с помощью 8 беспилотников Shahed-136 иранского производства, которые, по мнению украинских официальных лиц, вероятно, стремились отвлечь внимание систем ПВО ВСУ перед ракетными ударами.

Украинские защитники сбили 34 из 48 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555, а также 4 "Шахедов". Украинские официальные лица также отметили, что все 8 ракет Х-31П и Х-59 не достигли намеченных целей. Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что у украинских сил не было возможности сбить некоторые российские ракеты, такие как "Кинжал" и С-300.

В Минобороны РФ заявили, что российские силы нанесли "высокоточные ракетные удары большой дальности с воздуха, моря и наземного базирования" по украинской военной инфраструктуре, военно-промышленным комплексам и энергетической инфраструктуре, поддерживающей ВСУ, в качестве "возмездия за теракты", имея в виду, вероятно, якобы "вторжение" в Брянскую область 2 марта.

При этом украинские официальные лица, российские блоггеры и кадры из социальных сетей указывают на то, что РФ подавляющим большинством атаковала энергетическую инфраструктуру страны.

В частности, глава "Укрэнерго" Владимир Кудринский заявил, что российские ракетные удары в очередной раз были нацелены на украинскую энергетическую инфраструктуру, но в очередной раз не достигли постоянной цели России по уничтожению украинских энергоблоков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вражеские удары поразили 8 энергетических объектов, что привело к отключению электроэнергии в некоторых районах страны.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что, по предварительным данным, российские войска могли использовать ракеты "Кинжал" для нанесения удара по неустановленной инфраструктуре, а кадры в соцсетях показали дым, поднимающийся из одной из столичных ТЭЦ.

Российские "военкоры" также распространяли кадры и репортажи о последствиях ударов по объектам энергетики в Киеве, Днепре, Виннице, Одессе, Кировограде, Харькове и других городах.

ISW продолжает считать, что эти ракетные удары не подорвут волю Украины и не улучшат позиции РФ на передовой.

"Кремль, вероятно, преднамеренно запустил ракеты, которые украинская система ПВО не может перехватить, чтобы добиться результатов в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет", - говорится в публикации.

Игнат отметил, что Россия имеет до 50 ракет "Кинжал" и использовала некоторые ракеты, которые она не может заменить.

Аналитики считают, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, использовал эти скудные ракеты в безрезультатных атаках, чтобы успокоить российские провоенные и ультранационалистические круги, которые подавляющим большинством призвали его отомстить за инцидент в Брянской области 2 марта.

Российские блоггеры и пропагандисты также критикуют российскую ракетную кампанию за то, что она не смогла заставить Украину "замерзнуть"» зимой в конце февраля и начале марта перед весенним сезоном.

"Путин, вероятно, попытался компенсировать эти нарративы еще одной ракетной атакой, подобной той, которую Россия провела осенью 2022 года, используя современные ракеты, чтобы гарантировать некоторый ущерб Украине. Однако российские блогеры не поддержали сегодняшние удары подавляющим большинством, отметив, что Кремлю необходимо коренным образом изменить свой подход к нацеливанию, учитывая, что Украина приспособилась к установленной схеме атак на свою энергетическую инфраструктуру", - пишут эксперты ISW.

Ключевые выводы