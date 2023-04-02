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Самолет, 4000 окупантов и более 30 БПЛА: потери России в Украине за неделю

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Украина, Воскресенье 02 апреля 2023 15:21
Самолет, 4000 окупантов и более 30 БПЛА: потери России в Украине за неделю Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю 27 марта по 2 апреля (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 27 марта по 2 апреля, украинские военные ликвидировали 4000 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет и 30 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 27.03-02.04 ориентировочно составили:

  • личного состава 4000 человек ликвидировано,
  • танков - 23 ед,
  • боевых бронированных машин - 39 ед,
  • артиллерийских систем - 56 ед,
  • РСЗО - 5 ед,
  • средств ПВО - 2 ед,
  • самолетов - 1 ед,
  • вертолетов - 0 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33,
  • крылатых ракет - 0,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51 ед,
  • специальной техники - 14.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 2 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 174550 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка, 5 ББМ и 1 БПЛА.

Напомним, что ночью 31 марта оккупанты атаковали Украину иранскими "Шахедами". Враг выпустил 10 ударных БПЛА, из которых 9 были уничтожены украинскими защитниками (8 дронов противника сбили в Харьковской и Полтавской областях). Добавим, что дроны россияне запускали из Брянской области РФ через Сумскую и Черниговскую области.

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