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Летает на высоте 1000 метров и многоразовый. В Украине создали ударный дрон "Кажан"

Пятница 12 апреля 2024 20:52
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Летает на высоте 1000 метров и многоразовый. В Украине создали ударный дрон "Кажан" Фото: дрон "Кажан" (скрин видео)
Автор: Наталья Кава

Украинские разработчики создали ударный дрон "Кажан". Он может много раз скидывать боеприпасы или мины на цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны.

Как рассказали в ведомстве, "Кажан" Е620 - это ударный беспилотник класса "бомбер". Он считается гексакоптером – это беспилотник на шести винтах.

"Кажан" может много раз сбрасывать боеприпасы или мины на цели и нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километра в час и на расстояние до 12 километров.

По свидетельствам военных, научиться летать на "Кажані" можно довольно быстро.

Дроны и РЭБ украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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