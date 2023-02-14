Летает без помощи пилота. В США изобрели истребитель с искусственным интеллектом

Как отмечает американская компания, ее самолет был построен на основе истребителя F-16 и оснащен системой VISTA, которая использует специальное программное обеспечение. Оно позволяет ей имитировать летно-технические характеристики других самолетов.

Также в истребитель была интегрирована система автономного управления моделирования (SACS), что позволяет ему продержаться в воздухе без помощи пилота 17 часов.

В Lockheed Martin отметили, что готовятся вместе с Воздушными силами США к новым испытаниям истребителей с искусственным интеллектом. Полеты будут продолжаться в 2023 году.