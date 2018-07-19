Лисянського призначено представником омбудсмена з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей

Представлення Лисянського відбулось під час робочої поїздки Денісової у Донецьку область

Український омбудсмен Людмила Денісова сьогодні, 19 липня, призначила Павла Лисянського представником уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Зазначається, що представлення Лисянського відбулось під час робочої поїздки Денісової у Донецьку область з метою з’ясування обставин масового отруєння дітей у дитячому таборі.

Денісова наголосила, що новопризначений представник омбудсмена буде захищати права не тільки жителів підконтрольних Україні територій, але і тимчасово окупованих.

У свою чергу, Лисянський висловив Денісовій подяку за довіру. Він зазначив, що планує співпрацювати з органами місцевої та державної влади, щоб захистити права українських громадян.

"Павло Лисянський - відомий правозахисник, перший в Україні лауреат німецько-французької премії за досягнення у сфері захисту прав людини та утвердження верховенства права, директор громадської організації "Східна правозахисна група", - повідомляє прес-служба омбудсмена.

У березні цього року Лисянського призначили регіональним координатором взаємодії з громадськістю омбудсмена у Донецькій та Луганській областях.

Фото: (ombudsman.gov.ua)

Нагадаємо, 18 липня Денісова заявила, що представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКХЧ), не зважаючи на її звернення, так і не відвідали жодного українського політв’язня.

Як зазначає омбудсмен, вона писала листи МКХЧ, щоб той перевірив умови тримання українських політв'язнів у тюрмах на окупованих територіях, в анексованому Криму та на території РФ. Також українських омбудсмен зазначила, що просила про зустріч з Олегом Сенцовим у російського МКХЧ, але їй відмовили.