Лисянский назначен представителем омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей

Представление Лисянского состоялось во время рабочей поездки Денисовой в Донецкую область

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня, 19 июля, назначила Павла Лисянского представителем уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

Отмечается, что представление Лисянского состоялось во время рабочей поездки Денисовой в Донецкую область с целью выяснения обстоятельств массового отравления детей в детском лагере.

Денисова отметила, что новоназначенный представитель омбудсмена будет защищать права не только жителей подконтрольных Украине территорий, но и временно оккупированных.

В свою очередь, Лисянский выразил Денисовой благодарность за доверие. Он отметил, что планирует сотрудничать с органами местной и государственной власти, чтобы защитить права украинских граждан.

"Павел Лисянский - известный правозащитник, первый в Украине лауреат немецко-французской премии за достижения в сфере защиты прав человека и утверждения верховенства права, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа", - сообщает пресс-служба омбудсмена.

В марте этого года Лисянского назначили региональным координатором взаимодействия с общественностью омбудсмена в Донецкой и Луганской областях.

Фото: (ombudsman.gov.ua)

Напомним, 18 июля Денисова заявила, что представители Международного Комитета Красного Креста (МККК), не смотря на ее обращение, так и не посетили ни одного украинского политзаключенного.

Как отмечает омбудсмен, она писала письма МККК, чтобы тот проверил условия содержания украинских политзаключенных в тюрьмах на оккупированных территориях, в аннексированном Крыму и на территории РФ. Также украинский омбудсмен отметила, что просила о встрече с Олегом Сенцовим у российского МККК, но ей отказали.