Денисова дорікає Червоний хрест через байдужість до українських політв'язнів

Також вона просила про зустріч з Олегом Сенцовим у російського МКХЧ, але їй відмовили

Український омбудсмен Тетяна Денісова заявила, що представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКХЧ), не зважаючи на її звернення, так і не відвідали жодного українського політв’язня. Про це вона написала на сторінці свого Facebook.

Сьогодні, 18 липня, омбудсмен зустрілась з Главою делегації МКЧХ в Україні Аланом Ешліманном.

Як зазначає омбудсмен, вона писала листи МКХЧ, щоб той перевірив умови тримання українських політв'язнів у тюрмах на окупованих територіях, в анексованому Криму та на території РФ. Також українських омбудсмен зазначила, що просила про зустріч з Олегом Сенцовим у російського МКХЧ, але їй відмовили.

"Я просила їх відвідати Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка та всіх інших наших хлопців, які страждають у тюрмах РФ, але реакції від Червого Хреста, на жаль, я так і не отримала", - заявляє Денісова.

У відповідь Ешліманн сказав, що мандат місії розповсюджується лише на міжнародні конфлікти, а РФ не визнає конфлікт з Україною, тому вони не мають повноважень відвідати українських політв’язнів.

Фото: Денісова зустрілась з головою МКЧХ Аланом Ешліманном

"Я знаю про те, що представники Червоного Хреста в Україні мають доступ до всіх сепаратистів, яких затримали українські силовики. Вони відвідують їх, носять їм передачі, ліки, листи, мобільні телефони", - пише Денісова.

У підсумку перемовин сторони домовились, що протягом липня-серпня відбудуться зустрічі представників МКЧХ з родинами українських політв’язнів, щоб вони мали змогу написати особисто звернення до Червоного Хреста з проханням відвідати членів їх родин.

Також Денісова домовились зустрітись з головою регіональної делегації МКЧХ в РФ одразу, як він повернеться з відпустки.

"Сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч стане першим кроком до налагодження комунікації з МКЧХ. І ми зможемо добитися візитів до всіх українців, яких з політичних мотивів утримує РФ", - підкреслила омбудсмен.

Нагадаємо, що український омбудсмен Тетяна Денісова відправила листи раднику президента РФ Володимира Путіна та керівнику робочого апарату російського омбудсмена через примусову госпіталізацію українського політв'язня Нарімана Мемедемінова до психічної лікарні.