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Лисянський назвав причину вибуху на шахті "Східкарбон"


Вибух на шахті в "ЛНР" стався через підвищену концентрацію метану

Причиною вибуху на шахті "Східкарбон" на окупованій частині Луганської області стало порушення техніки безпеки. Про це повідомив представник омбудсмена у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, передає "112 Україна".

За його словами, на момент вибуху під землею була перевищена концентрація метану.

"Тобто, була порушена система техніки безпеки і не проводилися роботи для того, щоб не було накопичення метану у виработках. Треба постійно проводити профілактику, щоб цього не сталося. Але це відволікає людей, а їх там небагато. Тобто, відволікаючись, вони займалися цими роботами, а не видобутком вугілля, власнику шахти це не вигідно", - зазначив Лисянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на цій шахті загинули 17 гірників, які на момент трагедії перебували під землею.

Відзначимо, в січні в результаті вибуху на шахті під Павлоградом (Дніпропетровська область) постраждали 5 осіб, всього на момент вибуху на аварійній ділянці перебувало 15 осіб. Тоді на поверхню евакуювали 182 шахтаря. Спалах метану стався на глибині близько 400 метрів.

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