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Не только в Испании. Два посольства Украины получили письма с угрозами, - Кулеба

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Четверг 01 декабря 2022 17:31
Не только в Испании. Два посольства Украины получили письма с угрозами, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня и вчера два посольства Украины за границей получили письма с конкретными угрозами. Речь идет о целенаправленной и широкомасштабной кампании против Украины за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которое приводит "Укрінформ".

"Произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз", - заявил министр.

Уточнить более подробную информацию Кулеба не смог и пообещал, что МИД в скором времени выйдет с официальным комментарием по этому поводу.

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит", - пояснил Кулеба, является ли теракт в посольстве Украины в Испании новой формой террора против украинцев за рубежом.

Он добавил, что уже есть предварительные догадки, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, привлеченных к этой кампании. Министр добавил, что учитывая события вчера и сегодня есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины.

Кулеба отметил, что нужно раскрутить цепи целиком и выявить, кто привлечен, откуда эти цепи поступают, кто присылает письма. Глава МИД добавил, что всех виновных найдут и накажут.

Как сообщалось, 30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, разразившийся во время осмотра коменданта. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, отправляемое Украине как военную помощь.

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